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Себастьян Феттель: Механики «Феррари» практически не спали на этой неделе, но оно того стоило

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Немецкий пилот «Феррари» Себастьян Феттель прокомментировал свою победу на «Гран-при Австралии».

- Это была невероятная гонка. Наши механики почти не спали на этой неделе, но оно того стоило. Нам предстоит проделать еще долгий путь, но старт получился отличным. Поддержка на треке была великолепной, особенно на последнем секторе. Повсюду были флаги «Феррари», - заявил Феттель.

Напомним, сегодня четырехкратный чемпион мира одержал свою 43-ю победу в карьере.

Гран-при Австралии

1. Себастьян Феттель («Феррари»)
2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +9.975
3. Валттери Боттас («Мерседес») +11.250
4. Кими Райкконен («Феррари») +22.393
5. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +28.827
6. Фелипе Масса («Уильямс») 83.386
7. Серхио Перес («Форс Индия») +1 круг
8. Карлос Сайнс-младший («Торо Россо») +1 круг
9. Даниил Квят («Торо Россо») +1 круг
10. Эстебан Окон («Форс Индия») +1 круг
11. Нико Хюлькенберг («Рено») +1 круг
12. Антонио Джовинацци («Заубер») +2 круга
13. Стоффель Вандорн («Макларен») + 2 круга
14. Фернандо Алонсо («Макларен») DNF
15. Кевин Магнуссен («Хаас») DNF
16. Лэнс Стролл («Уильямс») DNF
17. Даниэль Риккардо («Ред Булл») DNF
18. Маркус Эрикссон («Заубер») DNF
19. Джолион Палмер («Рено») DNF
20. Ромен Грожан («Хаас») DNF


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