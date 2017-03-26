Себастьян Феттель: Механики «Феррари» практически не спали на этой неделе, но оно того стоило

Немецкий пилот «Феррари» Себастьян Феттель прокомментировал свою победу на «Гран-при Австралии».

- Это была невероятная гонка. Наши механики почти не спали на этой неделе, но оно того стоило. Нам предстоит проделать еще долгий путь, но старт получился отличным. Поддержка на треке была великолепной, особенно на последнем секторе. Повсюду были флаги «Феррари», - заявил Феттель.

VET: "It was an unbelievable race. The guys have worked so hard and have hardly slept this week..." #AusGP 🇦🇺 pic.twitter.com/WDF66kbfKA — Formula 1 (@F1) 26 марта 2017 г.

Напомним, сегодня четырехкратный чемпион мира одержал свою 43-ю победу в карьере.

Гран-при Австралии



1. Себастьян Феттель («Феррари»)

2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +9.975

3. Валттери Боттас («Мерседес») +11.250

4. Кими Райкконен («Феррари») +22.393

5. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +28.827

6. Фелипе Масса («Уильямс») 83.386

7. Серхио Перес («Форс Индия») +1 круг

8. Карлос Сайнс-младший («Торо Россо») +1 круг

9. Даниил Квят («Торо Россо») +1 круг

10. Эстебан Окон («Форс Индия») +1 круг

11. Нико Хюлькенберг («Рено») +1 круг

12. Антонио Джовинацци («Заубер») +2 круга

13. Стоффель Вандорн («Макларен») + 2 круга

14. Фернандо Алонсо («Макларен») DNF

15. Кевин Магнуссен («Хаас») DNF

16. Лэнс Стролл («Уильямс») DNF

17. Даниэль Риккардо («Ред Булл») DNF

18. Маркус Эрикссон («Заубер») DNF

19. Джолион Палмер («Рено») DNF

20. Ромен Грожан («Хаас») DNF



