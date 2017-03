Себастьян Феттель: Механики «Феррари» практически не спали на этой неделе, но оно того стоило

Немецкий пилот «Феррари» Себастьян Феттель прокомментировал свою победу на «Гран-при Австралии».

- Это была невероятная гонка. Наши механики почти не спали на этой неделе, но оно того стоило. Нам предстоит проделать еще долгий путь, но старт получился отличным. Поддержка на треке была великолепной, особенно на последнем секторе. Повсюду были флаги «Феррари», - заявил Феттель.

