Светлана Миронова: Три промаха на «стойке» у меня часто бывают, все же «лежка» у меня получается лучше

Чемпионка России в гонке преследования Светлана Миронова рассказала, почему допустила пять промахов.

- На этом чемпионате России я в хорошей форме, но нужно продолжать работать над стрельбой. Три промаха на «стойке» у меня часто бывают, все же «лежка» у меня получается лучше, - цитирует Миронову пресс-служба СБР.

Напомним, что представительница Свердловской области стала победительницей гонки преследования на чемпионате России. Второй финишировала Анастасия Загоруйко, третьей — Ирина Услугина.

