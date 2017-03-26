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Светлана Миронова: Три промаха на «стойке» у меня часто бывают, все же «лежка» у меня получается лучше

Источник:  Союз биатлонистов России (СБР)Комментарии

Чемпионка России в гонке преследования Светлана Миронова рассказала, почему допустила пять промахов.

- На этом чемпионате России я в хорошей форме, но нужно продолжать работать над стрельбой. Три промаха на «стойке» у меня часто бывают, все же «лежка» у меня получается лучше, - цитирует Миронову пресс-служба СБР.

 Напомним, что представительница Свердловской области стала победительницей гонки преследования на чемпионате России. Второй финишировала Анастасия Загоруйко, третьей — Ирина Услугина.

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