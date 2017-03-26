Льюис Хэмилтон: От души поздравляю «Феррари», а мы сегодня сражались с своими шинами
Трехкратный чемпион мира Льюис Хэмилтон прокомментировал свое выступление на «Гран-при Австралии»-2017.
- От души поздравляю «Феррари». Ну а мы сегодня вели настоящую войну с шинами... В целом, это была отличная гонка. А какова была поддержка зрителей!, - заявил Хэмилтон.
HAM: "Big congrats to Ferrari. We struggled with the tyres. Overall a good race... and look at the crowd!" #AusGP 🇦🇺 #F1 pic.twitter.com/eQKGJJUIs2— Formula 1 (@F1) 26 марта 2017 г.
Напомним, британский пилот «Мерседеса» сегодня финишировал вторым. Он пропустил вперед немца Себастьяна Феттеля.
Гран-при Австралии
1. Себастьян Феттель («Феррари»)
2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +9.975
3. Валттери Боттас («Мерседес») +11.250
4. Кими Райкконен («Феррари») +22.393
5. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +28.827
6. Фелипе Масса («Уильямс») 83.386
7. Серхио Перес («Форс Индия») +1 круг
8. Карлос Сайнс-младший («Торо Россо») +1 круг
9. Даниил Квят («Торо Россо») +1 круг
10. Эстебан Окон («Форс Индия») +1 круг
11. Нико Хюлькенберг («Рено») +1 круг
12. Антонио Джовинацци («Заубер») +2 круга
13. Стоффель Вандорн («Макларен») + 2 круга
14. Фернандо Алонсо («Макларен») DNF
15. Кевин Магнуссен («Хаас») DNF
16. Лэнс Стролл («Уильямс») DNF
17. Даниэль Риккардо («Ред Булл») DNF
18. Маркус Эрикссон («Заубер») DNF
19. Джолион Палмер («Рено») DNF
20. Ромен Грожан («Хаас») DNF