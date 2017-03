Льюис Хэмилтон: От души поздравляю «Феррари», а мы сегодня сражались с своими шинами

Трехкратный чемпион мира Льюис Хэмилтон прокомментировал свое выступление на «Гран-при Австралии»-2017.

- От души поздравляю «Феррари». Ну а мы сегодня вели настоящую войну с шинами... В целом, это была отличная гонка. А какова была поддержка зрителей!, - заявил Хэмилтон.

HAM: "Big congrats to Ferrari. We struggled with the tyres. Overall a good race... and look at the crowd!" #AusGP 🇦🇺 #F1 pic.twitter.com/eQKGJJUIs2