Ивелин Попов: В сборной Болгарии нет звезд, но мы всегда помогаем друг другу

Полузащитник сборной Болгарии Ивелин Попов прокомментировал победу над Голландией (2:0) в отборочном матче ЧМ-2018.

- Вся команда сейчас находится в отличном настроении. Мы твердо стоим на ногах и понимаем свои возможности. Будем продолжать играть от сердца, нам надо прибавлять во владении мячом и меньше терять его. В сборной Болгарии нет звезд, ни один из нас не забивает по 30 голов за сезон. Но мы помогаем друг другу, - цитирует Попова Sportal.bg.

Матч европейской квалификации ЧМ-2018 между сборными Болгарии и Голландии завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 2:0 в пользу Болгарии.

В составе победителей дубль сделал форвард польского клуба «Погонь» Спас Делев. Болгария после пяти матчей имеет в активе девять очков и занимает третье место в группе А. У Голландии семь очков и четвертое место.