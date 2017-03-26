Ивелин Попов: В сборной Болгарии нет звезд, но мы всегда помогаем друг другу
Полузащитник сборной Болгарии Ивелин Попов прокомментировал победу над Голландией (2:0) в отборочном матче ЧМ-2018.
- Вся команда сейчас находится в отличном настроении. Мы твердо стоим на ногах и понимаем свои возможности. Будем продолжать играть от сердца, нам надо прибавлять во владении мячом и меньше терять его. В сборной Болгарии нет звезд, ни один из нас не забивает по 30 голов за сезон. Но мы помогаем друг другу, - цитирует Попова Sportal.bg.
Матч европейской квалификации ЧМ-2018 между сборными Болгарии и Голландии завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 2:0 в пользу Болгарии.
В составе победителей дубль сделал форвард польского клуба «Погонь» Спас Делев. Болгария после пяти матчей имеет в активе девять очков и занимает третье место в группе А. У Голландии семь очков и четвертое место.
Матч
Болгария - Голландия - 2:0 (2:0)
Голы
Делев 5 (1:0). Делев 20 (2:0).
Состав
Болгария: Михайлов, Занев (Недляков, 86), Манолев, Божиков, Чорбаджинский, Тонев, Славчев, Костадинов, Попов С., Попов И. (Краев, 68), Делев (Бодуров, 88)
Голландия: Зут, Мартинс Инди, Карсдорп, Блинд Д., де Лигт (Худт, 46), Промес (де Йонг, 69), Классен, Строотман, Роббен, Вейналдум (Снейдер, 46), Дост
Судья:
Уильям Коллам (Шотландия)
Место и дата
25 марта 22:45, Василь Левски, Онлайн-трансляция