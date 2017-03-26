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Ивелин Попов: В сборной Болгарии нет звезд, но мы всегда помогаем друг другу

Источник:  Sportal.bgКомментарии

Полузащитник сборной Болгарии Ивелин Попов прокомментировал победу над Голландией (2:0) в отборочном матче ЧМ-2018.

- Вся команда сейчас находится в отличном настроении. Мы твердо стоим на ногах и понимаем свои возможности. Будем продолжать играть от сердца, нам надо прибавлять во владении мячом и меньше терять его. В сборной Болгарии нет звезд, ни один из нас не забивает по 30 голов за сезон. Но мы помогаем друг другу, - цитирует Попова Sportal.bg. 

Матч европейской квалификации ЧМ-2018 между сборными Болгарии и Голландии завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 2:0 в пользу Болгарии.

В составе победителей дубль сделал форвард польского клуба «Погонь» Спас Делев. Болгария после пяти матчей имеет в активе девять очков и занимает третье место в группе А. У Голландии семь очков и четвертое место.

Матч

Болгария - Голландия - 2:0 (2:0)

Голы

Делев 5 (1:0). Делев 20 (2:0).

Состав

Болгария: Михайлов, Занев (Недляков, 86), Манолев, Божиков, Чорбаджинский, Тонев, Славчев, Костадинов, Попов С., Попов И. (Краев, 68), Делев (Бодуров, 88)

Голландия: Зут, Мартинс Инди, Карсдорп, Блинд Д., де Лигт (Худт, 46), Промес (де Йонг, 69), Классен, Строотман, Роббен, Вейналдум (Снейдер, 46), Дост

Судья:

Уильям Коллам (Шотландия)

Место и дата

25 марта 22:45, Василь Левски, Онлайн-трансляция

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