Линарес повторно победил Кроллу и защитил пояс WBA

Венесуэлец Хорхе Линарес нанес поражение британцу Энтони Кролле и защитил чемпионский пояс WBA в легком весе.

Это был уже второй поединок боксеров, которые встречались в сентябре прошлого года. Тогда Линарес отобрал у Кроллы титул в очень напряженной борьбе.

Вторая встреча получилась не столь конкурентной. Первый раунд получился равным, но начиная со второго, Линарес захватил инициативу. В 7 раунде действующий чемпион отправил Кроллу в нокдаун.

Энтони выиграл 8 раунд, однако всплеск активности был недолгим, Линарес быстро вернул себе преимущество. По окончании одиннадцатого раунда тренер Кроллы хотел остановить поединок, однако боксер уговорил тренера дать ему провести финальный раунд. По итогам боя все трое судей отдали Кролле лишь два раунда, выставив разгромный счет в пользу Линареса — 118:109.