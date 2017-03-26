«Зенит-2» сыграл вничью с «Лучом-Энергией», петербуржцы не смогли победить в шестом матче подряд

Матч 28-го тура ФНЛ между «Зенитом-2» и «Лучом-Энергией» закончился нулевой ничьей.

Последний раз команда Владислава Радимова побеждала в игре против «Енисея» 13 ноября.

Напомним, в 29-м туре петербуржцы 1 апреля примут «Спартак-2», клуб из Владивостока в тот же день сыграет дома с «Волгарем».

«Зенит-2» с 34 очками занимает тринадцатое место в ФНЛ, «Луч-Энергия» с 35 очками идет на десятом месте.