«Зенит-2» сыграл вничью с «Лучом-Энергией», петербуржцы не смогли победить в шестом матче подряд
Матч 28-го тура ФНЛ
между «Зенитом-2» и «Лучом-Энергией» закончился нулевой ничьей.
Последний раз команда Владислава Радимова побеждала в игре против
«Енисея» 13 ноября.
Напомним, в 29-м туре петербуржцы 1 апреля примут «Спартак-2»,
клуб из Владивостока в тот же день сыграет дома с «Волгарем».
«Зенит-2» с 34 очками занимает тринадцатое место в ФНЛ, «Луч-Энергия» с 35 очками идет на десятом месте.
Матч
Луч-Энергия - Зенит-2 - 0:0
Состав
Луч-Энергия: Гаврилов, Насадюк, Грицаенко, Коломыц, Пискунов, Попов, Пономаренко, Килин (Минич, 80), Гриднев, Столбовой, Гордиенко (Джигкаев, 81)
Зенит-2: Бабурин, Лобов, Чернов, Карпов, Зуев, Зуйков, Исаев (Батютин, 66), Сиротов, Евсеев, Бавин, Проничев (Погребняк, 54)
Предупреждения:
Пономаренко, 17; Коломыц, 42; Килин, 79 - Зуйков, 70; Карпов, 74; Лобов, 89
Судья:
Александр Борисов (Россия)
Место и дата
26 марта 09:00, Динамо, Онлайн-трансляция