Селиваненко избран почетным вице-президентом Tennis Europe

Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко стал почетным вице-президентом Tennis Europe, сообщает пресс-служба ФТР.

Ранее председатель попечительского совета ФТР Владимир Дмитриев был избран президентом Tennis Europe. Голосование проходило в три круга. После каждого отсеивался один из кандидатов. Решение принимали 97 делегатов из 36 стран мира. Дмитриев победил с перевесом в 12 голосов. На этом посту он сменил Жака Дюпре, который возглавлял организацию на протяжении 9 лет.