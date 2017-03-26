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Селиваненко избран почетным вице-президентом Tennis Europe

Источник:  Федерация тенниса России (ФТР)Комментарии

Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко стал почетным вице-президентом Tennis Europe, сообщает пресс-служба ФТР.

Ранее председатель попечительского совета ФТР Владимир Дмитриев был избран президентом Tennis Europe. Голосование проходило в три круга. После каждого отсеивался один из кандидатов. Решение принимали 97 делегатов из 36 стран мира. Дмитриев победил с перевесом в 12 голосов. На этом посту он сменил Жака Дюпре, который возглавлял организацию на протяжении 9 лет. 

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