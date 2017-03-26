Селиваненко избран почетным вице-президентом Tennis Europe
Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко стал почетным вице-президентом Tennis Europe, сообщает пресс-служба ФТР.
Ранее председатель попечительского совета ФТР Владимир Дмитриев был избран президентом Tennis Europe. Голосование проходило в три круга. После каждого отсеивался один из кандидатов. Решение принимали 97 делегатов из 36 стран мира. Дмитриев победил с перевесом в 12 голосов. На этом посту он сменил Жака Дюпре, который возглавлял организацию на протяжении 9 лет.
Алексей Селиваненко стал Почетным вице-президентом @TennisEurope pic.twitter.com/SXu4879Jvb— ФТР (@tennisrussia) 26 марта 2017 г.
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