Макс Ферстаппен: В гонке болид «Ред Булл» чувствует себя лучше, чем в квалификации

Голландский пилот Макс Ферстаппен прокомментировал свое выступление на «Гран-при Австралии»-2017.

- Удивительно, что я смог так близко подобраться к Кими Райкконену – у нас вполне конкурентоспособный темп. На протяжении всей дистанции мы ехали плотной группой – правда, позади меня прессинга практически не было, что неплохо.

Похоже, в гонке наша машина ведет себя лучше, чем в квалификации. Пока сложно сказать, насколько нам удастся вмешаться в борьбу лидеров, в условиях гонки машина, определенно, выглядит конкурентоспособнее, но нам нужно прибавить – мы будем активно над этим работать. Посмотрим, как пойдут дела в трех следующих гонках, - рассказал Ферстаппен.

Напомним, сегодня в Мельбурне Макс Ферстаппен финишировал пятым.

Гран-при Австралии



1. Себастьян Феттель («Феррари»)

2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +9.975

3. Валттери Боттас («Мерседес») +11.250

4. Кими Райкконен («Феррари») +22.393

5. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +28.827

6. Фелипе Масса («Уильямс») 83.386

7. Серхио Перес («Форс Индия») +1 круг

8. Карлос Сайнс-младший («Торо Россо») +1 круг

9. Даниил Квят («Торо Россо») +1 круг

10. Эстебан Окон («Форс Индия») +1 круг

11. Нико Хюлькенберг («Рено») +1 круг

12. Антонио Джовинацци («Заубер») +2 круга

13. Стоффель Вандорн («Макларен») + 2 круга

14. Фернандо Алонсо («Макларен») DNF

15. Кевин Магнуссен («Хаас») DNF

16. Лэнс Стролл («Уильямс») DNF

17. Даниэль Риккардо («Ред Булл») DNF

18. Маркус Эрикссон («Заубер») DNF

19. Джолион Палмер («Рено») DNF

20. Ромен Грожан («Хаас») DNF