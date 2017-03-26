Денис Гольцов: Мохнаткин станет монстром в тяжелом весе

Друг и партнер Михаила Мохнаткина по команде сборной России по боевому самбо Денис Гольцов, поделился своими ожиданиями в преддверии титульного поединка Михаила против Сергея Павловича в рамках турнира Fight Nights Global 62, который состоится 31 марта в Москве.

«Шансы Миши на победу высоки! Даже несмотря на то, что он выходит на замену и времени на подготовку меньше, чем нужно для такого серьезного боя. Но тем не менее, Миша находиться в хорошей форме и в принципе, у нас режим всегда стабильный. Я думаю, он успеет набрать лучшую свою форму и выйдет на бой очень подготовленным. Для обоих соперников этот поединок является решающим...

По поводу возможного боя Миши с Кириллом Сидельниковым, не уверен что этот поединок 100% состоится. Есть личные отношения... Но, даже если этот бой и состоится, могу сказать, что в тяжах всегда победитель тот, кто быстрее. Конечно, всегда имеет место быть один шальной удар. Но надо смотреть на класс, на технику, на уровень бойца. У Кирилла очень большой опыт, а у Михаила скорость и передвижения. Тяжело однозначно определить фаворита. Выиграет тот кто сумеет навязать свой бой.

Многие ошибочно предполагают что Миша не природный тяж... Парень высокий, парень тяжелый и почему бы ему не выступать в тяжелом весе? Просто необходимо немного набрать рабочую массу, вес который позволит работать все пять раундов в хорошем темпе и при этом не потерять ни в скорости ни в силе. Это очень важно. Если Миша справиться с данной задачей, он станет монстром в тяжелом весе», - сказал Гольцов.