Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Формула-1  Гран-при Австралии. Гонка
Хоккей  Металлург- : -Ак Барс
Футбол  Мордовия- : -Факел
Футбол  ЦСКА- : -Арсенал Тула
Футбол  Тосно- : -Динамо
Футбол  Азербайджан- : -Германия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Александр Матмурадов: В первом бою у нас с Курзановым получилось довольно спорное решение

Источник:  FightnightsКомментарии

Участник титульного поединка в полулегком весе (65.8 кг) Александр Матмуратов рассказал о своей подготовке к золотому реваншу против Ильи Курзанова, бой между которыми станет со-главным событием на турнире Fight Nights Global 62, который пройдет 31 марта в Москве.

«В первом бою у нас с Ильей получилось довольно спорное решение. Мы дрались в рамках Гран-при и по истечении трех раундов, судьям необходимо было кому-то отдать победу. К сожалению, результат оказался не в мою пользу. Но я знал, что между нами рано или поздно проведут реванш. И это вдвойне меня мотивирует, поскольку нам дали реванш и на кону стоит пояс организации. Я надеюсь, что предстоящий бой будет не менее зрелищным, чем предыдущий. И на этот раз нас ждет 5 раундов боя. На самом деле, вряд ли мы сможем преподнести друг другу новые сюрпризы, поскольку у нас с Ильей похожие стили. Тем более, он готовился к бою с Мовлидом Хайбулаевым, а я выхожу на коротком уведомлении. Для меня это уже второй бой по факту за месяц. Считаю, кто окажется лучше готов функционально на все пять раундов, тот и выиграет. Но всех сюрпризов раскрывать не стану…», - сказал Матмурадов.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Сергей Ващенко
Сергей ВащенкоЗадай вопрос
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Эспарза проведет бой против Мороз на турнире UFC Fight Night 112Экс-чемпионка UFC Карла Эспарза свой следующий поединок проведет против украинки Марины Мороз на турнире UFC Fight Night 112, который состоится 25 июня в Оклахома-Сити (США).Вадим Немков: Мохнаткин победит Павловича решением судейИзвечный соперник Михаила Мохнаткина в соревнованиях по боевому самбо Вадим Немков, высказал свое мнение о предстоящем титульном бое Михаила против Сергея Павловича на турнире Fight Nights Global 62? который состоится 31 марта в Москве.Артур Багаутинов: Жажду поединка с АсатряномПолуфиналист Гран-при Fight Nights Global 62 в наилегчайшем весе (56.7 кг) Артур Багаутинов рассказал о своей мотивации в поединке против Жалгаса Жумагулова и желании поспорить за титул чемпиона организации с Вартаном Асатряном.Хандожко победил Власенка и другие результаты турнира ACB 55В Душанбе состоялся турнир ACB 55. «Советский спорт» предлагает вам ознакомиться с результатами поединков.Денис Гольцов: Мохнаткин станет монстром в тяжелом весеДруг и партнер Михаила Мохнаткина по команде сборной России по боевому самбо Денис Гольцов, поделился своими ожиданиями в преддверии титульного поединка Михаила против Сергея Павловича в рамках турнира Fight Nights Global 62, который состоится 31 марта в Москве.Крылов за первый бой в Fight Nights получит 50 тысяч долларовПрезидент промоутерской компании Fight Nights Global Камил Гаджиев рассказал, какой гонорар получит украинский боец Никита Крылов за первое выступление в организации.Куницкая проиграла Эвингер в поединке за пояс Invicta FC (Видео)Россиянка Яна Куницкая проиграла американке Тони Эвенгер в бою за титул чемпионки легчайшей весовой категории организации Invicta FC.Девушка дня. Обворожительная кикбоксерша из Белоруссии Екатерина ВандарьеваДевушка дня. Обворожительная кикбоксерша из Белоруссии Екатерина Вандарьева26-летняя Екатерина Вандарьева – белорусская спортсменка, выступающая в кикбоксинге и тайском боксе.Сергей Харитонов: Главная цель – стать чемпионом BellatorСергей Харитонов: Главная цель – стать чемпионом BellatorРоссийский боец смешанного стиля тяжелой весовой категории Сергей Харитонов в преддверии поединка против Чейза Гормли дал интервью на JunkieM-1 Challenge 76 в Назрани. Промо-ролик турнираПромоутерская компания M-1 Global представила промо-ролик турнира M-1 Challenge 76, который состоится в Назрани (Ингушетия) 22 апреля.«Эээ, нормально скажи, да...» В Якутии произошел скандал на турнире по ММА«Эээ, нормально скажи, да...» В Якутии произошел скандал на турнире по ММАОчередной неприятный инцидент произошел в смешанных единоборствах.Профессиональный игрок в покер собирается провести бой в ММАПрофессиональный игрок в покер, мульти-миллионер Дэн Бильзерян собирается провести поединок по правилам смешанного стиля.Бразильский боец UFC отстранен на два года за употребление стероидовБоец смешанного стиля 33-летний Вискарди Андраде отстранен USADA на два года за положительный допинг-тест. В организме спортсмена были найдены следы метаболитов анаболического стероида станазола.Абукар Яндиев: Я осуществил свою мечту, пришло время взять паузуДействующий чемпион M-1 Challenge в легком весе Абукар Яндиев прокомментировал свое решение временно прекратить выступления в смешанных единоборствах, а так же рассказал, что может вернуть его на ринг.Харитонов проведет бой против Лопеса на турнире в КитаеОпределился соперник Сергея Харитонова на турнире M-1 Challenge 80, который пройдет 15 июня в Харбине (Китай). Им станет известный бразильский тяжеловес Маркус Винициус Лопес (Бразилия, 11-5).Виталий Минаков: Такое впечатление, что многие ждут поражения Федора ЕмельяненкоНепобежденный российский боец смешанного стиля Виталий Минаков высказался о предстоящем поединке Федора Емельяненко и Мэтта Митриона, а также остался недоволен отношением к российскому спортсмену со стороны болельщиков.Яна Куницкая: Обязательно вернусь в зал Jackson Wink MMAРоссийская девушка-боец ММА Яна Куницкая, которой 22 марта предстоит титульный поединок в организации Invicta против американки Тони Эвингер, рассказала, что ей понравилось тренироваться в зале Jackson Wink MMA.Александр Бутенко: Из-за сгонки веса мне диагностировали почечную недостаточностьЭкс-чемпион M-1 Challenge в легком весе Александр Бутенко принял решение перейти в новую весовую категорию и сменить команду.Суд продлил арест Дацика до 17 мая по делу о нападении на публичные домаПетроградский районный суд Санкт-Петербурга на два месяца продлил арест националиста и бывшего бойца ММА Вячеслава Дацика, который обвиняется в разбое.Экс-боец UFC Бэйдер подписал контракт с BellatorАмериканский боец смешанного стиля Райан Бэйдер подписал контракт с промоутерской компанией Bellator.
Футбол
Де Брюйне пропустит матч со сборной России из-за травмы
Формула-1
Феттель выиграл «Гран-при Австралии», Хэмилтон - второй, Квят - 9-й
Хоккей
Бобровский - первая звезда дня в НХЛ
Футбол
Дидье Дешам: Франция должна была больше забивать Люксембургу
все новости
Fight Nights
Fight Nightsвсе новости
Смешанные единоборства
Смешанные единоборства