Александр Матмурадов: В первом бою у нас с Курзановым получилось довольно спорное решение

Участник титульного поединка в полулегком весе (65.8 кг) Александр Матмуратов рассказал о своей подготовке к золотому реваншу против Ильи Курзанова, бой между которыми станет со-главным событием на турнире Fight Nights Global 62, который пройдет 31 марта в Москве.

«В первом бою у нас с Ильей получилось довольно спорное решение. Мы дрались в рамках Гран-при и по истечении трех раундов, судьям необходимо было кому-то отдать победу. К сожалению, результат оказался не в мою пользу. Но я знал, что между нами рано или поздно проведут реванш. И это вдвойне меня мотивирует, поскольку нам дали реванш и на кону стоит пояс организации. Я надеюсь, что предстоящий бой будет не менее зрелищным, чем предыдущий. И на этот раз нас ждет 5 раундов боя. На самом деле, вряд ли мы сможем преподнести друг другу новые сюрпризы, поскольку у нас с Ильей похожие стили. Тем более, он готовился к бою с Мовлидом Хайбулаевым, а я выхожу на коротком уведомлении. Для меня это уже второй бой по факту за месяц. Считаю, кто окажется лучше готов функционально на все пять раундов, тот и выиграет. Но всех сюрпризов раскрывать не стану…», - сказал Матмурадов.