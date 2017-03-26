«Зенит» – «Уфа». Кержаков и Новосельцев выйдут в стартовом сотаве

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Агент Ломбертса: «Остенде» идет в топ-4 чемпионата Бельгии и очень амбициозен – это привлекло Николаса Агент Сантуш Верхулст, представляющий интересы защитника «Зенита» Николаса Ломбертса, прокомментировал корреспонденту «Советского спорта в Санкт-Петербурге» переход его клиента в бельгийский «Остенде».

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Ломбертс подпишет с «Остенде» контракт сроком до 2020 года Стали известны подробности сделки между «Зенитом» и «Остенде» по переходу защитника Николаса Ломбертса в бельгийский клуб.

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