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«Зенит» – «Уфа». Кержаков и Новосельцев выйдут в стартовом сотаве

Источник:  ФК «Зенит»Комментарии

Тренерский штаб «Зенита» определился с составом на товарищеский матч против «Уфы».

Стартовый состав: Лодыгин, Цаллагов, Новосельцев, Ломбертс, Кришито, Хави Гарсия, Эрнани, Маурисио, Молло, Данни, Кержаков;

Запасные: Лунев, Юсупов, Анюков, Круговой, Пенчиков, Макеев, Еловских, Котов, Мусаев.

Напомним, матч «Зенит» – «Уфа» пройдет 26 марта в Петербурге и начнется 11:30. Встреча пройдет в закрытом режиме.


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