«Зенит» – «Уфа». Кержаков и Новосельцев выйдут в стартовом сотаве
Тренерский штаб «Зенита» определился с составом на товарищеский матч против «Уфы».
Стартовый состав: Лодыгин, Цаллагов, Новосельцев, Ломбертс, Кришито, Хави Гарсия, Эрнани, Маурисио, Молло, Данни, Кержаков;
Запасные: Лунев, Юсупов, Анюков, Круговой, Пенчиков, Макеев, Еловских, Котов, Мусаев.
Напомним, матч «Зенит» – «Уфа» пройдет 26 марта в Петербурге и начнется 11:30. Встреча пройдет в закрытом режиме.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически