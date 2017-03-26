Хандожко победил Власенка и другие результаты турнира ACB 55
В Душанбе состоялся турнир ACB 55. «Советский спорт» предлагает вам ознакомиться с результатами поединков.
Бой вечера
13. (77.1) Мухамед Берхамов (Россия) победил Шарафа «Wolfhound» Давлатмуродова (Россия) болевым приемом на руку, 2:42, раунд 2
Основной кард
12.
(65.8) Юсуф «Борз» Раисов (Россия)
победил Валдинеса Сильву (Бразилия)
удушающим приемом, 2:28, раунд 1
11. (61.2) Денис Канаков (Россия) победил Файзи Тобатова (Таджикистан) ТКО, 5:00, раунд 1
10. (77.1) Сергей «Хонда» Хандожко (Россия) победил Станислава Власенка (Россия) решением судей
9. (61.2) Муин Гафуров (Таджикистан) победил Бено Адамия (Грузия) ТКО, 3:06, раунд 1
8. (83.9) Имран Абаев (Россия) победил Еркинбека Мансурова (Киргизстан) болевым приемом, 2:18, раунд 2
7. (83.9) Грачья Бозинян vs Шамиль (Россия) победил Шамиля Абдулхаликова (Россия) удушающим приемом, 1:40, раунд 1
6. (70.3) Олег Хачатуров (Украина) победил Ифтихора Арбобова (Таджикистан) ТКО, 2:21, раунд 3
5. (83.9) Игор Фернандес (Бразилия) победил Рустама Гаджиева (Россия) удушающим приёмом, 4:46, раунд 1
4. (61.2) Фатхидин «Lion» Собиров (Таджикистан) победил Дениса Муцнека (Казахстан) решением судей
3. (61.2) Шамиль Шахбулатов (Россия) победил Филипа Мацека (Чехия) решением судей
2. (65.8) Тайчи Накажима (Япония) победил Файзи Раджабали (Таджикистан) болевым приемом на руку, 3:41, раунд 2
1 (77.1) Муборакшо Муборакшоев (Таджикистан) победил Дениса Тюлюлина (Россия) удушающим приёмом, 2:24, раунд 2