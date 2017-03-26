Артур Багаутинов: Жажду поединка с Асатряном

Полуфиналист Гран-при Fight Nights Global 62 в наилегчайшем весе (56.7 кг) Артур Багаутинов рассказал о своей мотивации в поединке против Жалгаса Жумагулова и желании поспорить за титул чемпиона организации с Вартаном Асатряном.

«Бой с Жалгасом Жумагуловым для меня лишь ступень к титульному поединку. Я мечтаю стать чемпионом с момента появления пояса. Уверен, что пояс чемпиона достанется человеку с фамилией Багаутинов. Надеюсь, организация предоставит мне возможность драться в решающем бою с первым финалистом Гран-при Вартаном Асатряном. Для меня принципиально подраться с Асатряном. После известных событий с Вартаном, его поклонники стали писать в сетях различные глупости, что якобы компания меня оберегает от Вартана... Самим не смешно? Я готов и жажду этого поединка. Мне неважно где он пройдет, в Москве, Дагестане или Армении. Готов биться за титул в любой точке мира. Я уважаю Жалгаса, это сильный соперник. Но ни он, ни Вартан Асатрян не смогут помешать мне достичь своей цели. Увидимся в клетке», - сказал Артур Багаутинов.