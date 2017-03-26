Куликов провел 500-й матч в НХЛ
Российский защитник «Баффало» Дмитрий Куликов провел 500-й матч в НХЛ. Юбилейная игра пришлась на встречу регулярного чемпионата НХЛ с «Торонто» (5:2).
Куликов был выбран «Флоридой» в первом раунде драфта НХЛ в 2009 году и отыграл в составе клуба семь сезонов. Летом 2016 года защитник перешел в «Баффало».
В 500 матчах россиянин набрал 142 очка, забросив 30 шайб и отметившись 112 результативными передачами.
Матч
Баффало - Торонто - 5:2 (2:1, 3:1, 0:0)
Голы:
О'Райлли Р. (Эннис, Окпосо), 7:05 (1:0). Браун 9:30 (1:1). Кейн (Богосян, О'Райлли Р.), 9:45 (2:1). Мэттьюз (Ханвик, Нюландер), 22:22 (2:2). Айкел (Куликов, Окпосо), 22:47 (3:2 - бол.). Куликов (Эннис, Айкел), 25:59 (4:2 - бол.). Айкел (Фолк, Рейнхарт), 33:12 (5:2).
Место и дата
26 марта 02:00, Эйч-Эс-Би-Си Арена, Онлайн-трансляция