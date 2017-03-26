Куликов провел 500-й матч в НХЛ

Бобровский - первая звезда дня в НХЛ Российский вратарь «Коламбуса» Сергей Бобровский признан первой звездой дня в НХЛ.

Все матчи регулярного чемпионата НХЛ на сайте «Советского спорта».

НХЛ. «Коламбус» обыграл «Филадельфию» «Вашингтон» нанес поражение «Аризоне» и другие матчи

НХЛ. «Коламбус» обыграл «Филадельфию» «Вашингтон» нанес поражение «Аризоне» и другие матчи Все матчи регулярного чемпионата НХЛ на сайте «Советского спорта».

Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Эдмонтоном» и «Колорадо» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 4:1 в пользу «Эдмонтона».

«Эдмонтон» обыграл «Колорадо» Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Эдмонтоном» и «Колорадо» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 4:1 в пользу «Эдмонтона».

«Советский спорт» предлагает вам начать день с главных новостей утра воскресенья.

Дубль Роналду, гол Овечкина и шатаут Бобровского. Главные новости утра «Советский спорт» предлагает вам начать день с главных новостей утра воскресенья.

Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Нэвшиллом» и «Сан-Хосе» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 7:2 в пользу «Нэшвилла».

«Нэшвилл» разгромил «Сан-Хосе» Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Нэвшиллом» и «Сан-Хосе» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 7:2 в пользу «Нэшвилла».

Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Айлендерс» и «Бостоном» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Бостона».

«Бостон» обыграл «Айлендерс», Худобин отыграл весь матч Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Айлендерс» и «Бостоном» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Бостона».

Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Нью-Джерси» и «Каролиной» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 3:1 в пользу «Каролины».

«Каролина» обыграла «Нью-Джерси» благодаря дублю Ахо Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Нью-Джерси» и «Каролиной» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 3:1 в пользу «Каролины».

Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Монреалем» и «Оттавой» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 3:1 в пользу «Монреаля».

«Монреаль» обыграл «Оттаву», Марков сделал дубль Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Монреалем» и «Оттавой» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 3:1 в пользу «Монреаля».

Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Баффало» и «Торонто» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 5:2 в пользу «Баффало».

Гол Куликова помог «Баффало» обыграть «Торонто» Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Баффало» и «Торонто» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 5:2 в пользу «Баффало».

Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Сент-Луисом» и «Калгари» завершился победой гостей в овертайме. Итоговый счет матча – 3:2 в пользу «Калгари».

Гол Барбашева и передача Якупова не помогли «Сент-Луису» избежать поражения в матче с «Калгари»

Гол Барбашева и передача Якупова не помогли «Сент-Луису» избежать поражения в матче с «Калгари» Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Сент-Луисом» и «Калгари» завершился победой гостей в овертайме. Итоговый счет матча – 3:2 в пользу «Калгари».

Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Флоридой» и «Чикаго» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 7:0 в пользу «Флориды».

«Флорида» разгромила «Чикаго» со счетом 7:0, Маршессо сделал хет-трик Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Флоридой» и «Чикаго» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 7:0 в пользу «Флориды».

Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Вашингтоном» и «Аризоной» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 4:1 в пользу «Вашингтона».

Гол Овечкина помог «Вашингтону» обыграть «Аризону» Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Вашингтоном» и «Аризоной» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 4:1 в пользу «Вашингтона».

«Коламбус» обыграл «Филадельфию» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 1:0. Весомый вклад в победу своей команды сделал российский голкипер Сергей Бобровский.

Бобровский стал первым вратарем «Коламбуса», одержавшим 40 побед за сезон

Бобровский стал первым вратарем «Коламбуса», одержавшим 40 побед за сезон «Коламбус» обыграл «Филадельфию» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 1:0. Весомый вклад в победу своей команды сделал российский голкипер Сергей Бобровский.

Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Миннесотой» и «Ванкувером» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 4:2 в пользу «Ванкувера».

«Ванкувер» обыграл «Миннесоту», Буше сделал дубль Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Миннесотой» и «Ванкувером» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 4:2 в пользу «Ванкувера».

Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Коламбусом» и «Филадельфией» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 1:0 в пользу «Коламбуса».

«Коламбус» обыграл «Филадельфию», Бобровский сделал шатаут Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Коламбусом» и «Филадельфией» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 1:0 в пользу «Коламбуса».

Лу Ламорелло: В прошлом году в «Торонто» просмотрели 47 человек

Лу Ламорелло: В прошлом году в «Торонто» просмотрели 47 человек Генеральный менеджер «Торонто» Лу Ламорелло рассказал о перестройке команды.

Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Назем Кадри поделился мнением об изменившемся отношении руководства к команде.

Назем Кадри: В начале моей карьеры возникало ощущение, что нас бросили на произвол судьбы

Назем Кадри: В начале моей карьеры возникало ощущение, что нас бросили на произвол судьбы Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Назем Кадри поделился мнением об изменившемся отношении руководства к команде.

Владелец «Питтсбурга» Марио Лемье заявил, что не имеет ничего против того, чтобы форвард «Айлендерс» Джош Хо-Сэнг играл под его 66-м номером.

Марио Лемье: 66-й номер Хо-Сэнга? Игроки могут выбирать любые цифры Владелец «Питтсбурга» Марио Лемье заявил, что не имеет ничего против того, чтобы форвард «Айлендерс» Джош Хо-Сэнг играл под его 66-м номером.

Джон Купер: Когда Кучеров бросает, мы обычно побеждаем

Джон Купер: Когда Кучеров бросает, мы обычно побеждаем Тренер «Тампы» Джон Купер дал интервью корреспонденту «Советского спорта».