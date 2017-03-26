Вадим Немков: Мохнаткин победит Павловича решением судей

Извечный соперник Михаила Мохнаткина в соревнованиях по боевому самбо Вадим Немков, высказал свое мнение о предстоящем титульном бое Михаила против Сергея Павловича на турнире Fight Nights Global 62? который состоится 31 марта в Москве.

«Я думаю бой продлится все пять раундов. Павлович будет постоянно давить на Мишу, в свою очередь Миша будет работать вторым номером. Считаю, Мохнаткин победит решением судей. Сложно сказать, стало ли Павловичу сложнее или легче в связи с заменой соперника... Миша и Кирилл Сидельников похожи тем, что очень хорошо двигаются на ногах. Уверен, что Мишу хватит на все пять раундов боя с Сергеем. И этот поединок наверняка пройдет в стойке. В случае победы Монаткина, его следующим соперником должен будет стать Сидельников. Даже не знаю, случится ли этот поединок, они очень хорошо общаются, дружат. Но, если бой состоится, я даже не могу представить по какому сценарию он пройдет», - сказал Немков.