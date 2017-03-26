Андрей Семенов: Может быть, в 2018 году сборная России выиграет чемпионат мира

Защитник «Терека» и сборной России Андрей Семенов считает, что национальная команда способная на многое.

- Это наш российский менталитет - желать зла своему соседу, - сказал Семенов, отвечая на вопрос о причинах негатива по отношению к сборной России. - Думаю, мы на многое способны. Не надо далеко ходить - та же Исландия на Евро-2016 дала всем понять, что в футболе может быть что угодно. Быть может, в 2018 году мы станем чемпионами, посмотрим, что тогда будут говорить. Сделаем все возможное для этого.

Напомним, ЧМ-2018 состоится в России и пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах страны – Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге, а финал состоится в Москве на стадионе «Лужники».

Сборная Исландии дошла до четвертьфинала Евро-2016, проиграв будущим финалистам французам.