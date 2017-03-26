Анастасия Загоруйко: Миронова сейчас сильнее, это стоит признать

Тюменская биатлонистка Анастасия Загоруйко, занявшая второе место на чемпионате России в Увате, прокомментировала свое соперничество с победительницей Светланой Мироновой.

- На первой стрельбе стоя я допустила ошибку. Забыла на подъезде открыть заглушку и потом вставила уже обойму. Получилось, что оружие заряжено, ее уже нельзя открывать. Пришлось разрядить. Из-за этого вылетел один патрон и пришлось ещё добивать им, как запасным. Это моя ошибка, забегалась уже. Миронова сейчас сильнее, это стоит признать. Я еще могу терпеть дистанционную скорость, а когда уже начала под финиш ускоряться, не могла подхватить уже это ускорение, - цитирует Загоруйко официальный сайт СБР.

Напомним, что представительница Свердловской области Светлана Миронова стала победительницей гонки преследования на чемпионате России. Второй финишировала Анастасия Загоруйко, третьей — Ирина Услугина.