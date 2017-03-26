Ирина Услугина: Надеюсь, в других гонках смогу оказать конкуренцию Мироновой

Бронзовый призёр чемпионата России в гонке преследования Ирина Услугина прокомментировала свое выступление в гонке.

- Уже после первого рубежа я подумала все… Даже в шестёрку будет тяжело попасть. На первом рубеже был небольшой мандраж, боялась промазать. На стоечке уже была уверена, что это моё и я смогу удержать это третье место. Сегодня была непростая ветровая обстановка. Ветер то появлялся, то исчезал, из-за чего я допускала небольшие ошибочки. Не прошли габариты. Зато стоя у меня сейчас есть уверенность, и мне было легко стрелять. Сегодня состояние было полегче, чем в спринте, оно стабилизируется, и я надеюсь, что в других гонках смогу оказать конкуренцию Светлане Мироновой, - цитирует Услугину официальный сайт СБР.

Напомним, что представительница Свердловской области Светлана Миронова стала победительницей гонки преследования на чемпионате России. Второй финишировала Анастасия Загоруйко, третьей — Ирина Услугина.