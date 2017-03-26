Гараничев - чемпион России в гонке преследования
Тюменский биатлонист Евгений Гараничев стал чемпионом России в гонке преследования, не допустив ни одного промаха на четырех рубежах.
Второе место занял Семен Сучилов с двумя промахами, тройку замкнул Антон Бабиков, допустивший одну ошибку на стрельбище.
Чемпионат России по биатлону
Уват
Гонка преследования
Мужчины
1. Евгений Гараничев
2. Семен Сучилов
3. Антон Бабиков
4. Александр Логинов
5. Алексей Слепов
6. Юрий Шопин
7. Алексей Шевченко
8. Петр Пащенко
9. Сергей Клячин
10. Александр Поварницын