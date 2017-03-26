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Гараничев - чемпион России в гонке преследования

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Тюменский биатлонист Евгений Гараничев стал чемпионом России в гонке преследования, не допустив ни одного промаха на четырех рубежах.

Второе место занял Семен Сучилов с двумя промахами, тройку замкнул Антон Бабиков, допустивший одну ошибку на стрельбище. 

Чемпионат России по биатлону

Уват (Тюменская область)

Гонка преследования

Мужчины

1. Евгений Гараничев (Тюменская область) — 34:31.6 (0)

2. Семен Сучилов (ХМАО) +37.8 (2)

3. Антон Бабиков (Республика Башкортостан) +44.1 (1)

4. Александр Логинов (Тюменская область) +1:08.6

5. Алексей Слепов (Санкт-Петербург — Владимирская область) +1:14.3 (6)

6. Юрий Шопин (Ульяновская область) +1:25.5 (2)

7. Алексей Шевченко (Свердловская область) +1:37.0 (1)

8. Петр Пащенко (ХМАО) +1:46.4 (0)

9. Сергей Клячин (Пермский край) +2:16.5 (5)

10. Александр Поварницын (Удмуртская Республика) +2:52.0 (4) 

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