Гараничев - чемпион России в гонке преследования

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Три рубежа точно, а четвертый… Еще одна драма Шипулина на последней стрельбе Он претендовал на золотую медаль в гонке преследования, но два промаха на последнем рубеже лишили его награды.

Пиф-паф, ой-ой-ой. Российские биатлонисты опять провалили спринт В Контиолахти стартовал предпоследний этап Кубка мира.

Кубок мира. Спринт. Шипулин стартует 27-м, Гараничев – 30-м Стал известен старт-лист мужской спринтерской гонки на этапе Кубка мира по биатлону в Контиолахти (Финляндия).

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Евгений Гараничев: Только сейчас набрал форму, которая должна была быть на старте сезона Российский биатлонист Евгений Гараничев прокомментировал свое выступление в эстафете на этапе Кубка мира в Пхенчхане.

КМ. Пхенчхан. Мужская эстафета. Как это было Сегодня, 5 марта в рамках седьмого этапа Кубка мира по биатлону в Пхенчхане пройдет эстафетная гонка у мужчин.

Цветков, Гараничев, Бабиков и Шипулин примут участие в эстафете в Пхенчхане Стал известен состав мужской сборной России по биатлону на эстафету на этапе Кубка мира в Пхенчхане (Южная Корея). Об этом сообщил главный тренер российской команды Александр Касперович.