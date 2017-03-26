Российские керлингистки впервые в истории завоевали серебро чемпионата мира

Женская сборная России завоевала серебряные медали чемпионата мира в Пекине. В финале наша команда уступила канадкам со счетом 3:8.

Россиянки впервые в истории завоевали серебро чемпионата мира. Ранее лучшим достижением женской сборной России было третье место. Добавим, что сборную России на этом турнире представляли Анна Сидорова, Кира Езех, Александра Раева, Маргарита Фомина и Алина Ковалева.

Напомним, что бронзу завоевала команда Шотландии, победившая в матче за третье место Швецию.