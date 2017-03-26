Евгений Гараничев: Тюменская земля дает мне энергию и поддержку

Тюменский биатлонист Евгений Гараничев прокомментировал свою победу в гонке преследования на чемпионате России.

- Думаю, сегодня была идеальная гонка. Удалось собраться и показать ту стрельбу, на которую я всегда и настраиваюсь. Хочется всегда стрелять так. Думаю, что тюменская земля дает мне энергию и поддержку, которая тебя только закаляет и придает уверенности. Все понимали, что если выйдет солнце, то получится небольшая каша, поэтому наш тюменский сервис учёл все нюансы трассы, то что отдельные участки находятся на солнце, а другие в тени. Лыжи везде катили хорошо. В индивидуальной гонке я участия не приму. Это будет сложно. Лучше поберегу силы на Тюмень, - цитирует Гараничева СБР.

Гараничев стал чемпионом России в гонке преследования, не допустив ни одного промаха на четырех рубежах.

Второе место занял Семен Сучилов с двумя промахами, тройку замкнул Антон Бабиков, допустивший одну ошибку на стрельбище.