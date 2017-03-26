Владислав Радимов: То, на чем «Зенит-2» играл во Владивостоке, язык не повернется назвать полем (фото)

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов поделился мнением о нулевой ничьей в матче 28-го тура ФНЛ против «Луча-Энергии».

– Сегодня мы особого футбола не увидели. Честно говоря, будь я болельщиком, такая игра мне бы не понравилась. Понятно, что зрители хотят видеть голы. Но давайте откровенно: назвать то, на чем мы сегодня играли, футбольным полем язык не повернется. Мы проделали такой путь, чтобы играть на сене? Мне кажется, старую траву надо убирать, чтобы новая пробивалась. Поэтому говорить о каком-то футболе сложно, – приводит слова Радимова официальный сайт «Зенита-2».

Напомним, матч между «Зенитом-2» и «Лучом-Энергией» закончился нулевой ничьей. В 29-м туре петербуржцы 1 апреля примут «Спартак-2», клуб из Владивостока в тот же день сыграет дома с «Волгарем».

«Зенит-2» с 34 очками занимает тринадцатое место в ФНЛ, «Луч-Энергия» с 35 очками идет на десятом месте.

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