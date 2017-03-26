17-летний английский боксер скончался после поединка

Боксерский поединок в Великобритании завершился трагедией.

17-летний Эд Билби и его оппонент провели трехраундовый любительский поединок, по окончании которого они пожали друг другу руки и вышли в центр ринга для объявления решения арбитров. Когда рефери держал руки боксеров, Билби упал на настил ринга.

Врачи сразу же попытались оказать Эду первую помощь. Он был экстренно госпитализирован, но спасти жизнь молодого бойца медикам не удалось. Он умер, не приходя в сознание.

