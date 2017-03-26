Максимилиан Проничев: «Зенит-2» должен был выигрывать во Владивостоке, несмотря на состояние газона

Нападающий «Зенита-2» Максимилиан Проничев поделился мнением о нулевой ничьей в матче 28-го тура ФНЛ против «Луча-Энергии».

– Должны были выигрывать во Владивостоке. Играли на победу. В обоих таймах у нас были моменты, но опять подвела реализация. Каким бы ни был газон, на нем надо играть. Причем не только нам, но и сопернику. Я не ищу причин того, что не удалось выиграть, в состоянии газона. Нужно забивать свои моменты, исправлять свои ошибки, – приводит слова Проничева официальный сайт «Зенита-2».

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Напомним, матч между «Зенитом-2» и «Лучом-Энергией» закончился нулевой ничьей. В 29-м туре петербуржцы 1 апреля примут «Спартак-2», клуб из Владивостока в тот же день сыграет дома с «Волгарем».

«Зенит-2» с 34 очками занимает тринадцатое место в ФНЛ, «Луч-Энергия» с 35 очками идет на десятом месте.