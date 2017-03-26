Максимилиан Проничев: «Зенит-2» должен был выигрывать во Владивостоке, несмотря на состояние газона
Нападающий
«Зенита-2» Максимилиан Проничев поделился мнением о нулевой ничьей в матче
28-го тура ФНЛ против «Луча-Энергии».
– Должны были
выигрывать во Владивостоке. Играли на победу. В обоих таймах у нас были моменты,
но опять подвела реализация. Каким бы ни был газон, на нем надо играть. Причем
не только нам, но и сопернику. Я не ищу причин того, что не удалось выиграть, в
состоянии газона. Нужно забивать свои моменты, исправлять свои ошибки, –
приводит слова Проничева официальный сайт «Зенита-2».
Владислав Радимов: То, на чем «Зенит-2» играл во Владивостоке, язык не повернется назвать полем (фото)
Напомним, матч между «Зенитом-2» и «Лучом-Энергией»
закончился нулевой ничьей. В 29-м туре петербуржцы 1 апреля примут «Спартак-2»,
клуб из Владивостока в тот же день сыграет дома с «Волгарем».
«Зенит-2» с 34 очками занимает тринадцатое место в ФНЛ, «Луч-Энергия» с 35 очками идет на десятом месте.
Матч
Луч-Энергия - Зенит-2 - 0:0
Состав
Луч-Энергия: Гаврилов, Насадюк, Грицаенко, Коломыц, Пискунов, Попов, Пономаренко, Килин (Минич, 80), Гриднев, Столбовой, Гордиенко (Джигкаев, 81)
Зенит-2: Бабурин, Лобов, Чернов, Карпов, Зуев, Зуйков, Исаев (Батютин, 66), Сиротов, Евсеев, Бавин, Проничев (Погребняк, 54)
Предупреждения:
Пономаренко, 17; Коломыц, 42; Килин, 79 - Зуйков, 70; Карпов, 74; Лобов, 89
Судья:
Александр Борисов (Россия)
Место и дата
26 марта 09:00, Динамо, Онлайн-трансляция