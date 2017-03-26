Магомед Оздоев: Допинг-контроль? У нас нет никаких опасений

Полузащитник сборной России Магомед Оздоев после воскресной тренировки сказал, что визит допинг-офицеров в расположение команды не стал для него и для его партнеров неожиданностью.

- Настроение не такое хорошее, как могло бы быть, все-таки Кот-д'Ивуару мы проиграли, - сказал Оздоев. - Но тот матч мы разобрали, сделали выводы, нужно идти дальше. Бельгия? Хорошая команда, много сильных игроков, выступающих в топ-чемпионатах. Думаю, матч должен понравиться всем болельщикам.

- Насколько внезапен был приезд допинг-офицеров в субботу и нет ли каких-то опасений по этому поводу?

- А какие могут быть опасения? Это обычная ситуация, сюрпризом это не стало. Почему проверяли всех? Сколько я играл за юношеские сборные, допинг-контроль всегда проходила вся команда.