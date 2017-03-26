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«Фенербахче» хочет обменять Попова на Эменике

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Турецкий «Фенербахче» предложил «Спартаку» произвести обмен полузащитника красно-белых Ивелина Попова на форварда Эммануэля Эменике, сообщает Amkspor.

Руководство турецкого клуба заинтересовано в приобретении 29-летнего болгарина, но не готово платить за него. В связи с этим турецкая сторона предложила обменять Попова на Эменике без доплат. По информации источника, «Спартак» готов рассмотреть такой вариант. 

Эменике выступал за «Спартак» с 2011 по 2013 год, на его счету 51 матч и 24 гола в составе красно- белых. В текущем сезоне Попов провел за красно-белых 14 матчей и забил два мяча. 
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