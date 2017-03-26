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Максим Канунников: Очень хочется сыграть на новом стадионе в Сочи

Дмитрий Гирин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Нападающий сборной России Максим Канунников после воскресной тренировки сказал, что ему не терпится сыграть на новом стадионе «Фишт» в Сочи, где во вторник состоится товарищеский матч с Бельгией. 

- С нетерпением ждем матча с Бельгией - хочется и сыграть на новом стадионе в Сочи, и проверить свои силы с против хорошего соперника, - сказал Канунников. - Игру с Кот-д'Ивуаром разобрали, поняли свои ошибки, сделали выводы. В чем нужно прибавлять? Прежде всего, нужно добавить в скорости. Как собираемся играть с Бельгией? Будет теоретическое занятие, там все разберем. Кстати, думал, что Грецию они в отборочном турнире обыграют.
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