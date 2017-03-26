Даниил Квят: Нам понадобился дополнительный пит-стоп, а так могли бы бороться за седьмое место

Российский пилот команды «Торо Россо» Даниил Квят прокомментировал свое выступление на «Гран-при Австралии».

- Отличная получилась гонка. Жаль, что нам пришлось сделать дополнительный пит-стоп, чтобы добавить воздуха в систему, но это было необходимо. Если бы не эта заминка, мы бы могли бороться за седьмое место.



На протяжении всего уик-энда команда выполняла фантастическую работу, и я очень рад этому, хочу всех поздравить и поблагодарить. Теперь мы должны работать еще усерднее, чтобы продолжать бороться за очки.



Я чувствовал себя хорошо во время всего заезда. Хочу за это поблагодарить своего тренера, мы отлично поработали минувшей зимой. Это был хороший старт сезона. Обе машины «Торо Россо» попали в очки. Мы можем быть довольны собой и готовиться к «Гран-при Китая», - рассказал Квят.

Напомним, победителем «Гран-при Австралии» стал четырехкратный чемпион мира Себастьян Феттель на «Феррари». Даниил Квят занял 9-е место.

Гран-при Австралии



1. Себастьян Феттель («Феррари»)

2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +9.975

3. Валттери Боттас («Мерседес») +11.250

4. Кими Райкконен («Феррари») +22.393

5. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +28.827

6. Фелипе Масса («Уильямс») 83.386

7. Серхио Перес («Форс Индия») +1 круг

8. Карлос Сайнс-младший («Торо Россо») +1 круг

9. Даниил Квят («Торо Россо») +1 круг

10. Эстебан Окон («Форс Индия») +1 круг

11. Нико Хюлькенберг («Рено») +1 круг

12. Антонио Джовинацци («Заубер») +2 круга

13. Стоффель Вандорн («Макларен») + 2 круга

14. Фернандо Алонсо («Макларен») DNF

15. Кевин Магнуссен («Хаас») DNF

16. Лэнс Стролл («Уильямс») DNF

17. Даниэль Риккардо («Ред Булл») DNF

18. Маркус Эрикссон («Заубер») DNF

19. Джолион Палмер («Рено») DNF

20. Ромен Грожан («Хаас») DNF