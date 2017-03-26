Гол Данни на 90-й минуте принес «Зениту» победу над «Уфой»

«Зенит» в товарищеском матче обыграл «Уфу» со счетом 1:0.

Единственный гол забил Мигель Данни. Встреча проходила на стадионе «Петровский» в закрытом режиме.

Напомним, «Зенит» с 39 очками занимает третье место в РФПЛ, столько же очков у ЦСКА, который идет на втором месте. Возглавляет таблицу «Спартак» с 45 очками в активе. Уфимцы с 32 очками занимают пятое место.

Следующий матч в чемпионате России петербуржцы проведут 2 апреля в Казани против «Рубина», команда Сергея Семака 1 апреля примет «Локомотив».