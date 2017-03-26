Марио Манджукич: Нам удалось нейтрализовать лидеров сборной Украины - Коноплянку и Ярмоленко

Нападающий сборной Хорватии Марио Манджукич прокомментировал победу своей команды над сборной Украины в матче квалификации ЧМ-2018.

- Украинская сборная показала отличный футбол. Особенно во втором тайме. Но наша команда вышла на поединок в отличном настроении. Мы хотели победить и делали все для достижения этого результата. Ответный матч? До него еще много времени и нам необходимо сконцентрироваться на ближайших встречах.

Мы знали, что основная угроза у команды Шевченко исходит от Коноплянки и Ярмоленко. Они, конечно, потрепали нам нервы, но в целом нам удалось нейтрализовать лидеров украинской сборной. Считаю, мы полностью заслужили победу, - заявил Манджукич в интервью порталу Zbirna.com.

Напомним, в пятницу в Загребе хорваты переиграли украинцев со счетом 1:0.