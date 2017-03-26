Марио Манджукич: Нам удалось нейтрализовать лидеров сборной Украины - Коноплянку и Ярмоленко
Нападающий сборной Хорватии Марио Манджукич прокомментировал победу своей команды над сборной Украины в матче квалификации ЧМ-2018.
- Украинская сборная показала отличный футбол. Особенно во втором тайме. Но наша команда вышла на поединок в отличном настроении. Мы хотели победить и делали все для достижения этого результата. Ответный матч? До него еще много времени и нам необходимо сконцентрироваться на ближайших встречах.
Мы знали, что основная угроза у команды Шевченко исходит от Коноплянки и Ярмоленко. Они, конечно, потрепали нам нервы, но в целом нам удалось нейтрализовать лидеров украинской сборной. Считаю, мы полностью заслужили победу, - заявил Манджукич в интервью порталу Zbirna.com.
Напомним, в пятницу в Загребе хорваты переиграли украинцев со счетом 1:0.
Матч
Хорватия - Украина - 1:0 (1:0)
Голы
Калинич Н. 37 (1:0).
Состав
Хорватия: Субашич, Пиварич, Вида, Едвай, Митрович, Брозович (Рог, 90), Модрич, Бадель, Ракитич (Ковачич, 86), Калинич Н. (Крамарич, 87), Манджукич
Украина: Пятов, Ордец, Бутко, Матвиенко, Кучер, Степаненко, Коваленко (Беседин, 89), Ротань (Сидорчук, 75), Коноплянка, Ярмоленко, Кравец (Селезнёв, 59)
Предупреждения:
нет - Ротань, 33
Судья:
Матеу Лахос (Испания)
Место и дата
24 марта 22:45, Максимир, Текстовая трансляция