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Марио Манджукич: Нам удалось нейтрализовать лидеров сборной Украины - Коноплянку и Ярмоленко

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Нападающий сборной Хорватии Марио Манджукич прокомментировал победу своей команды над сборной Украины в матче квалификации ЧМ-2018.

- Украинская сборная показала отличный футбол. Особенно во втором тайме. Но наша команда вышла на поединок в отличном настроении. Мы хотели победить и делали все для достижения этого результата. Ответный матч? До него еще много времени и нам необходимо сконцентрироваться на ближайших встречах.

Мы знали, что основная угроза у команды Шевченко исходит от Коноплянки и Ярмоленко. Они, конечно, потрепали нам нервы, но в целом нам удалось нейтрализовать лидеров украинской сборной. Считаю, мы полностью заслужили победу, - заявил Манджукич в интервью порталу Zbirna.com.

Напомним, в пятницу в Загребе хорваты переиграли украинцев со счетом 1:0.

Матч

Хорватия - Украина - 1:0 (1:0)

Голы

Калинич Н. 37 (1:0).

Состав

Хорватия: Субашич, Пиварич, Вида, Едвай, Митрович, Брозович (Рог, 90), Модрич, Бадель, Ракитич (Ковачич, 86), Калинич Н. (Крамарич, 87), Манджукич

Украина: Пятов, Ордец, Бутко, Матвиенко, Кучер, Степаненко, Коваленко (Беседин, 89), Ротань (Сидорчук, 75), Коноплянка, Ярмоленко, Кравец (Селезнёв, 59)

Предупреждения:

нет - Ротань, 33

Судья:

Матеу Лахос (Испания)

Место и дата

24 марта 22:45, Максимир, Текстовая трансляция


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