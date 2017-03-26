Дмитрий Тарасов: Жду опровержения от РЕН ТВ, я ничего не комментировал

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов заявил, что не давал комментарии телеканалу РЕН ТВ по игре сборной России. В связи с этим он ждет опровержения своих слов.

«Я ничего не комментировал, для меня был шок, когда мне из пресс-службы «Локомотива» прислали новость. Жду опровержения от телеканала.

Если его не будет, тогда я буду делать следующие шаги. Я знаю закон, изучил его со своим адвокатом, им тоже следовало бы его изучить», – приводит ТАСС слова Тарасова.

Отметим, что телеканал РЕН ТВ опубликовал комментарий Тарасова, в котором якобы он назвал игроков сборной России «лузерами».

Напомним, в пятницу Россия проиграла Кот-д’Ивуару (0:2) в товарищеском матче в Краснодаре.