Дмитрий Тарасов: Жду опровержения от РЕН ТВ, я ничего не комментировал
Полузащитник «Локомотива»
Дмитрий Тарасов заявил, что не давал комментарии телеканалу РЕН ТВ по игре
сборной России. В связи с этим он ждет опровержения своих слов.
«Я ничего не комментировал, для меня был шок, когда мне из пресс-службы «Локомотива» прислали новость. Жду опровержения от телеканала.
Если его не будет, тогда я буду делать следующие шаги. Я знаю закон, изучил его со своим адвокатом, им тоже следовало бы его изучить», – приводит ТАСС слова Тарасова.
Отметим, что телеканал РЕН ТВ опубликовал комментарий Тарасова, в котором якобы он назвал игроков сборной России «лузерами».
Напомним, в пятницу Россия проиграла Кот-д’Ивуару (0:2) в товарищеском матче в Краснодаре.
Матч
Россия - Кот-д'Ивуар - 0:2 (0:1)
Голы
Коджиа 30 (0:1). Заха 70 (0:2).
Состав
Россия: Акинфеев, Семёнов, Кудряшов, Кутепов, Жирков (Комбаров, 71), Ерохин, Самедов, Зобнин, Головин (Газинский, 77), Полоз (Миранчук, 78), Бухаров (Канунников, 75)
Кот-д'Ивуар: Гбоху, Байи, Дели, Багайоко, Канон, Кесси, Дукур, Заха, Ди, Сьо, Коджиа (Пепе, 87)
Предупреждения:
Кудряшов, 59 - Ди, 37; Байи, 83
Судья:
Алин Хацеган (Румыния)
Место и дата
24 марта 19:00, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция