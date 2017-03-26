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Дмитрий Тарасов: Жду опровержения от РЕН ТВ, я ничего не комментировал

Источник:  ТАССКомментарии

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов заявил, что не давал комментарии телеканалу РЕН ТВ по игре сборной России. В связи с этим он ждет опровержения своих слов.

«Я ничего не комментировал, для меня был шок, когда мне из пресс-службы «Локомотива» прислали новость. Жду опровержения от телеканала.

Если его не будет, тогда я буду делать следующие шаги. Я знаю закон, изучил его со своим адвокатом, им тоже следовало бы его изучить», – приводит ТАСС слова Тарасова.

Отметим, что телеканал РЕН ТВ опубликовал комментарий Тарасова, в котором якобы он назвал игроков сборной России «лузерами».

Напомним, в пятницу Россия проиграла Кот-д’Ивуару (0:2) в товарищеском матче в Краснодаре.

Матч

Россия - Кот-д'Ивуар - 0:2 (0:1)

Голы

Коджиа 30 (0:1). Заха 70 (0:2).

Состав

Россия: Акинфеев, Семёнов, Кудряшов, Кутепов, Жирков (Комбаров, 71), Ерохин, Самедов, Зобнин, Головин (Газинский, 77), Полоз (Миранчук, 78), Бухаров (Канунников, 75)

Кот-д'Ивуар: Гбоху, Байи, Дели, Багайоко, Канон, Кесси, Дукур, Заха, Ди, Сьо, Коджиа (Пепе, 87)

Предупреждения:

Кудряшов, 59 - Ди, 37; Байи, 83

Судья:

Алин Хацеган (Румыния)

Место и дата

24 марта 19:00, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция

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