Евгений Макеев: Матч в Белграде получился по-настоящему братским
Защитник «Спартака» Евгений Макеев поделился впечатлениями от товарищеского матча красно-белых с белградской «Црвеной Звездой».
- Матч в Белграде получился по-настоящему братским. Команду хорошо приняли в Сербии, болельщики были довольны и поддерживали обе команды. Сложилось ощущение, что мы играли на домашнем стадионе, атмосфера на игре была позитивной, было очень приятно находится на стадионе, - цитирует Макеева агентство ТАСС.
Напомним, в минувшую субботу «Спартак» уступил сербскому клубу со счетом 1:2.
Матч
Црвена Звезда - Спартак - 2:1 (1:1)
Голы
Мельгарехо 25 (0:1). Канга Каку 44 (1:1). Милич 55 (2:1).
Состав
Црвена Звезда: Супич (Кахриман, 46), Фримпонг, Лукович (Полетанович, 62), Петкович, Доналд, Ристич (Милошевич, 62), Канга Каку (Мильяш, 69), Срнич, Боакье (Вучичевич, 74), Ле Таллек, Милич
Спартак: Селихов, Тигиев, Боккетти, Маурисио (Самбу, 77), Ещенко (Макеев, 77), Таски (Хомуха, 82), Леонтьев, Фернандо (Самсонов, 59), Мельгарехо (Сакала, 84), Тимофеев, Давыдов (Нимели, 59)
Судья:
Милорад Мажич (Сербия)
Место и дата
25 марта 20:00, Црвена Звезда, Текстовая трансляция