Виталий Мутко: Не вижу проблем в том, что всю сборную России проверили на допинг
Президент РФС Виталий Мутко прокомментировал факт проверки сборной России по футболу на допинг.
- Сейчас ФИФА в преддверии Кубка конфедераций и чемпионата мира в связи со всеми разговорами о допинге тестирует все команды-участницы, никаких проблем я здесь не вижу. Я сейчас нахожусь в Сочи, здесь легкоатлеты наши тренируются. Вы понимаете, что у нас статус сейчас другой, мы говорим: «Берите у нас пробы, сборная здесь». Берут у пяти-шести человек, список закрыт, а мы готовы на сто-двести, тестируйте всех, приезжайте хоть через день.
Не обращайте внимания на то, что проверили всех. У них есть списки, пускай проверяют. Российский спорт открыт. Здесь спринтеры тренируются, дзюдоисты - приезжайте, берите пробы, никто ничего ни от кого не скрывает, - заявил Мутко.
Напомним, 28 марта в Сочи сборная России проведет товарищеский матч с командой Бельгии.
Матч
Место и дата
28 марта 19:00, Фишт, Онлайн-трансляция