Двое болельщиков «Спартака», получившие ножевые ранения в Белграде, находятся в тяжелом состоянии

Двое российских болельщиков, получившие ножевые ранения после товарищеского матча «Спартака» с «Црвеной Звездой», находятся в тяжелом состоянии в одной из белградских больниц, сообщает RT.

Третий пострадавший отпущен после оказания медицинской помощи.

По информации медперсонала больницы, в отделении хирургии двоим россиянам были проведены операции. Врачи оценивают их состояние как тяжелое, но стабильное.

Напомним, матч «Црвена Звезда» - «Спартак» прошел в субботу и завершился победой сербского клуба со счетом 2:1.