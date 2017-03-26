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Двое болельщиков «Спартака», получившие ножевые ранения в Белграде, находятся в тяжелом состоянии

Источник:  RT на русскомКомментарии

Двое российских болельщиков, получившие ножевые ранения после товарищеского матча «Спартака» с «Црвеной Звездой», находятся в тяжелом состоянии в одной из белградских больниц, сообщает RT.

Третий пострадавший отпущен после оказания медицинской помощи.

По информации медперсонала больницы, в отделении хирургии двоим россиянам были проведены операции. Врачи оценивают их состояние как тяжелое, но стабильное.

Напомним, матч «Црвена Звезда» - «Спартак» прошел в субботу и завершился победой сербского клуба со счетом 2:1.

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