Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Формула-1  Гран-при Австралии. Гонка
Хоккей  Металлург- : -Ак Барс
Футбол  Мордовия- : -Факел
Футбол  ЦСКА0 : 0Арсенал Тула
Футбол  Тосно- : -Динамо
Футбол  Азербайджан- : -Германия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Барселона» готова отдать «Ливерпулю» Ракитича за Коутиньо

Источник:  The Liverpool EchoКомментарии

«Барселона» изучает возможность трансфера полузащитника «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо, сообщает Liverpool Echo.

Чтобы склонить «красных» к продаже 24-летнего бразильца, каталонцы готовы предложить «Ливерпулю» не только отступные, но и полузащитника Ивана Ракитича.

28-летний хорват неудачно проводит нынешний сезон, в связи с чем в «Барселоне» готовы расстаться с игроком и подыскивают для него варианты перехода.

Однако «Ливерпуль» проявляет заинтересованность не в Ракитиче, а в полузащитнике «Реала» Хамесе Родригесе, который по-прежнему редко попадает в стартовый состав у главного тренера Зинедина Зидана.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Валенсия» интересуется НатхоПолузащитник ЦСКА Бибрас Натхо попал в сферу интересов «Валенсии», сообщает Fichajes.Майкл Кин: Мне удалось доказать что в «МЮ» ошибались на мой счетЗащитник «Бернли» и сборной Англии Майкл Кин рассказал, что сумел проявить себя после ухода из «Манчестер Юнайтед».Легенды «Ливерпуля» победили легенд «Реала» (видео)В выставочном матче, который прошел в в Ливерпуле на стадионе «Энфилд», легенды «Ливерпуля» взяли верх над легендами «Реала» со счетом 4:3.Михаэль Баллак: Полагаю, что у Терри уже есть определенные варианты продолжения карьерыБывший полузащитник «Челси» Михаэль Баллак поделился мнением о будущем капитана лондонской команды Джона Терри.«Барселона» назовет стадион в честь Йохана КройфаНовый стадион на базе «Барселоны» будет назван в честь трехкратного обладателя «Золотого мяча» Йохана Кройфа.«Интер» по-прежнему надеется договориться с Антонио КонтеМиланский «Интер» возобновил контакты с главным тренером «Челси» Антонио Конте.Серхио Роберто: Унсуэ стал бы отличным тренером для «Барселоны»Защитник «Барселоны» Серхио Роберто высказался о возможном назначении главным тренером команды Хуана Карлоса Унсуэ, который входит в тренерский штаб Луиса Энрике.Моуринью намерен пригласить в «МЮ» 19-летнего турецкого защитникаГлавный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью проявляет интерес к молодому центральному защитнику Мериху Демиралю.Эменике намерен вернуться из Турции в РФПЛНигерийский форвард Эммануэль Эменике, ранее игравший за московский «Спартак», хотел бы снова выступать в чемпионате России.Харт будет капитаном сборной Англии в матче с ЛитвойГолкипер сборной Англии Джо Харт назначен капитаном команды в матче отборочного турнира чемпионата мира с Литвой.Марко Верратти: У «Ювентуса» хорошие шансы пройти «Барселону»Полузащитник «Пари Сен-Жермен» и сборной Италии Марко Верратти считает, что «Ювентусу» по силам выбить «Барселону» на стадии ¼ финала Лиги чемпионов.Дидье Дешам: Мне ничего ответить Бензема, думаю только о предстоящих матчахГлавный тренер сборной Франции Дидье Дешам не пожелал вступать в полемику с нападающим мадридского «Реала» Каримом Бензема.Уго Льорис: О Мбаппе говорят везде, даже в АнглииГолкипер «Тоттенхэма» и сборной Франции Уго Льорис заявил, что остался под впечатлением от игры форварда «Монако» Килиана Мбаппе.Денис Суарес: Мне бы хотелось, чтобы Иско стал моим партнером по «Барселоне»Полузащитник «Барселоны» Денис Суарес высказался о возможном переходе в клуб полузащитника «Реала» Иско.Почеттино встретился с президентом «Барселоны»Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино провел встречу с президентом «Барселоны» Жозепом Бартомеу. Общение произошло в ресторане «Фарга» в Барселоне, сообщает The Times.Бурлак может перейти в «Зенит» на замену ЛомбертсуЗащитник «Рубина» Тарас Бурлак может продолжить карьеру в «Зените», сообщает Федеральное агентство новостей.Роберто Мартинес: Лукаку живет футболом. Он может стать лучшим нападающим в миреГлавный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес отметил прогресс нападающего «Эвертона» Ромелу Лукаку.Карим Бензема: Зидан никогда не паникует, он старается успокоить игроков «Реала»Форвард мадридского «Реала» Карим Бензема рассказал о своих планах на будущее, а также поведал о работе в клубе Зинедина Зидана.Андрес Иньеста: Иско – невероятный игрок, он выступает за один из лучших клубов планетыПолузащитник «Барселоны» и сборной Испании Андрес Иньеста оценил способности хавбека мадридского «Реала» Иско, а также высказался о текущем сезоне.Венгер намерен остаться в «Арсенале» и пригласить в команду Ляказетта, Толиссо и СидибеГлавный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер продолжит работу с командой в следующем сезоне. Об этом сообщают французские СМИ.
Футбол
Дмитрий Тарасов: Жду опровержения от РЕН ТВ, я ничего не комментировал
Футбол
Гол Данни на 90-й минуте принес «Зениту» победу над «Уфой»
Формула-1
Даниил Квят: Нам понадобился дополнительный пит-стоп, а так могли бы бороться за седьмое место
Футбол
Максим Канунников: Очень хочется сыграть на новом стадионе в Сочи
все новости
Реал
Реалкалендарьстатистика
Барселона
Барселонакалендарьстатистика
Ливерпуль
Ливерпулькалендарьстатистика
Филиппе Коутиньо
Филиппе Коутиньовсе новости
Иван Ракитич
Иван Ракитичвсе новости
Хамес Родригес
Хамес Родригесвсе новости
Чемпионат Англии
Чемпионат Англиитаблицакалендарьстатистикатексты/новости
Чемпионат Испании
Чемпионат Испаниитаблицакалендарьстатистикатексты/новости
Возможные трансферы
Возможные трансферы