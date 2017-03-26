«Барселона» готова отдать «Ливерпулю» Ракитича за Коутиньо

«Барселона» изучает возможность трансфера полузащитника «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо, сообщает Liverpool Echo.

Чтобы склонить «красных» к продаже 24-летнего бразильца, каталонцы готовы предложить «Ливерпулю» не только отступные, но и полузащитника Ивана Ракитича.

28-летний хорват неудачно проводит нынешний сезон, в связи с чем в «Барселоне» готовы расстаться с игроком и подыскивают для него варианты перехода.

Однако «Ливерпуль» проявляет заинтересованность не в Ракитиче, а в полузащитнике «Реала» Хамесе Родригесе, который по-прежнему редко попадает в стартовый состав у главного тренера Зинедина Зидана.