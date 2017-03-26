Андрей Николишин: Из ЦСКА на меня никто не выходил

Бывший наставник «Трактора» и «Амура» Андрей Николишин прокомментировал информацию СМИ, что он является одним из претендентов на пост главного тренера ЦСКА.

«Возможно, я и являюсь кандидатом на пост главного тренера. Но на меня никто не выходил», - сказал специалист.

Напомним, в четверг ЦСКА объявил о расторжении контракта с главным тренером Дмитрием Квартальновым по обоюдному согласию. В этом сезоне армейцы выиграли регулярный чемпионат КХЛ, но в полуфинале плей-офф в Западной конференции уступили в серии «Локомотиву» со счетом 2-4.