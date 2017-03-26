Виталий Мутко: Надеюсь, в матче с Бельгией сборная продемонстрирует движение вперед и прогресс

Президент РФС Виталий Мутко поделился ожиданиями от товарищеского матча Россия - Бельгия.

- В матче с бельгийцами я, как и все, жду игры, чтобы мы увидели какую-то игру, образ команды, желание. Для сборной созданы все условия в Краснодаре, сегодня вечером она перелетит в Сочи. Надеюсь, у парней будет движение вперед и прогресс.

У нас будет просто прекраснейший футбольный стадион. Тестовый матч мы еще второго мая проведем большой. В Сочи появился еще один отличный стадион. Это здорово, - заявил Мутко.

Матч Россия - Бельгия состоится в Сочи 28 марта. В прошлой игре команда Станислава Черчесова уступила Кот д'Ивуару со счетом 0:2.

Матч Россия - Бельгия Место и дата 28 марта 19:00, Фишт, Онлайн-трансляция



