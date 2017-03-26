Букмекеры не оставили Литве шансов в матче с Англией
Букмекерские конторы выставили котировки на встречу пятого тура отборочного цикла чемпионата мира-2018 между сборными Англии и Литвы.
Победа англичан оценивается мизерным коэффициентом 1,10, тогда как виктория литовцев идет за космические 31,57.
За ничью букмекеры предлагают щедрые 9,50.
Матч группы F начнется сегодня на лондонском стадионе «Уэмбли» в 19:00 мск.
Матч
Место и дата
26 марта 19:00, , Онлайн-трансляция
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