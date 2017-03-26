Стадиону «Ростова» будет присвоено имя Виктора Понедельника
Стадиону «Олимп-2» в Ростове-на-Дону, где
проводит свои домашние матчи «Ростов», будет присвоено имя известного советского
футболиста Виктора Понедельника, сообщается на официальном сайте клуба.
«Уверены,
что сегодня созданы все предпосылки, чтобы футбольная общественность вновь
вернулась к рассмотрению этого вопроса - команда показывает невероятные
спортивные результаты, день ото дня растет количество поклонников ростовского
футбола, Ростов постепенно превращается в настоящий международный
футбольный центр. Присвоение стадиону имени почетного гражданина
Ростова-на-Дону, заслуженного мастера СССР, легендарного советского
футболиста, отстаивавшего в разные годы честь местных клубов «Ростсельмаш» и
«СКА», автора «золотого гола» сборной СССР в
финале Кубка
Европы 1960 года
Виктора Владимировича Понедельника станет знаковым событием в преддверии
проведения в нашем городе Чемпионата мира по футболу- 2018», - говорится в
письме.
Стадион получит имя Понедельника после того,
как в России пройдет чемпионат мира по футболу 2018 года. Это связано с тем,
что нынешнее название арены «(Олимп-2») уже заявлено в ФИФА, как название
тренировочной базы одной из команд-участниц.