Стадиону «Ростова» будет присвоено имя Виктора Понедельника

Стадиону «Олимп-2» в Ростове-на-Дону, где проводит свои домашние матчи «Ростов», будет присвоено имя известного советского футболиста Виктора Понедельника, сообщается на официальном сайте клуба.

Такое решение принято администрацией клуба в ответ на инициативу Ростовской региональной общественной организации «Ветераны Донского футбола», направившей соответствующие письма в клуб и на имя Ивана Саввиди, озвучившего эту идею более 10 лет назад.

«Уверены, что сегодня созданы все предпосылки, чтобы футбольная общественность вновь вернулась к рассмотрению этого вопроса - команда показывает невероятные спортивные результаты, день ото дня растет количество поклонников ростовского футбола, Ростов постепенно превращается в настоящий международный футбольный центр. Присвоение стадиону имени почетного гражданина Ростова-на-Дону, заслуженного мастера СССР, легендарного советского футболиста, отстаивавшего в разные годы честь местных клубов «Ростсельмаш» и «СКА», автора «золотого гола» сборной СССР в финале Кубка Европы 1960 года Виктора Владимировича Понедельника станет знаковым событием в преддверии проведения в нашем городе Чемпионата мира по футболу- 2018», - говорится в письме.

Стадион получит имя Понедельника после того, как в России пройдет чемпионат мира по футболу 2018 года. Это связано с тем, что нынешнее название арены «(Олимп-2») уже заявлено в ФИФА, как название тренировочной базы одной из команд-участниц.