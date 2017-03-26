Матч чемпионата Исландии по футболу прервали из-за снежной бури

Матч Кубка исландской лиги между клубами «Фрам» и «Брейдаблик» был прерван из-за экстремальных погодных условий на арене «Лаугардалсвеллу р» в Рейкьявике.

Главный арбитр был вынужден увести команды с поля на 70-й минуте встречи при счете 1:0 в пользу «Фрама» из-за разбушевавшейся снежной бури.

Футболисты пытались продолжить игру, но, посовещавшись с тренерами, судья принял решение остановить матч.

Размещенный в социальных сетях видеоролик лишь отчасти передает леденящую атмосферу, царившую на стадионе.

Dómarinn er búinn að gera hlé á leik Fram og Breiðabliks #fotboltinet pic.twitter.com/vY6Fp0kRaR — Blikar.is (@blikar_is) 23 марта 2017 г.







