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Матч чемпионата Исландии по футболу прервали из-за снежной бури

Сергей Данилевич
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч Кубка исландской лиги между клубами «Фрам» и «Брейдаблик» был прерван из-за экстремальных погодных условий на арене «Лаугардалсвеллур» в Рейкьявике.

Главный арбитр был вынужден увести команды с поля на 70-й минуте встречи при счете 1:0 в пользу «Фрама» из-за разбушевавшейся снежной бури.

Футболисты пытались продолжить игру, но, посовещавшись с тренерами, судья принял решение остановить матч.

Размещенный в социальных сетях видеоролик лишь отчасти передает леденящую атмосферу, царившую на стадионе.



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