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Костас Манолас: Наингголан не любит дождь, но ему придется привыкнуть, если он хочет играть в лучших командах

Источник:  Football ItaliaКомментарии

Защитник «Ромы» Костас Манолас заявил, что его партнер Раджа Наингголан может играть в более сильном клубе, например, в Англии.

«Наингголан не любит дождь, но он один из лучших полузащитников в мире. И ему придется привыкнуть к этому, если он хочет играть в сильнейших командах. Ему это по силам, потому что он феноменален.

Давайте будем честными, мы не соответствуем уровню «Барселоны», «Баварии» и «Реала», – приводит Football Italia слова Маноласа.

Напомним, ранее сообщалось об интересе к Наингголану со стороны «Челси».

28-летний бельгиец проводит четвертый сезон в «Роме», куда в январе 2014 года перешел из «Кальяри».

Отметим, что Наингголан никогда не играл за пределами Италии.

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