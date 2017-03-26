Костас Манолас: Наингголан не любит дождь, но ему придется привыкнуть, если он хочет играть в лучших командах
Защитник «Ромы»
Костас Манолас заявил, что его партнер Раджа Наингголан может играть в более
сильном клубе, например, в Англии.
«Наингголан не любит дождь, но он один из лучших полузащитников в мире. И ему придется привыкнуть к этому, если он хочет играть в сильнейших командах. Ему это по силам, потому что он феноменален.
Давайте будем честными, мы не соответствуем уровню «Барселоны», «Баварии» и «Реала», – приводит Football Italia слова Маноласа.
Напомним, ранее сообщалось об интересе к Наингголану со стороны «Челси».
28-летний бельгиец проводит четвертый сезон в «Роме», куда в январе 2014 года перешел из «Кальяри».
Отметим, что Наингголан никогда не играл за пределами Италии.
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