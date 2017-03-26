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Яна Куницкая: После поражения от Эвингер мне нужно разобраться в себе

Сергей Ващенко
Сергей Ващенко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Россиянка Яна Куницкая 26 марта проиграла американке Тони Эвенгер в бою за титул чемпионки легчайшей весовой категории организации Invicta FC. Во втором раунде американка сумела провести удушающий прием, заставив Куницкую сдаться.

«Сожалею, что не смогла порадовать своих фанатов. Я проиграла эту битву. Перед тем, как вернуться вновь в октагон, мне нужно разобраться в себе», - сказала Яна Куницкая.

Напомним, что этот поединок стал уже вторым между соперницами. В ноябре прошлого года россиянка одержала победу болевым приемом на руку. Однако, Эвингер подала апелляцию и результат был изменен на «несостоявшийся».

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