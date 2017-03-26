Монсон и Савилов не выявили победителя в поединке по грэпплингу в Рязани

Американский боец Джефф Монсон завершил вничью поединок по грэпплингу с представителем России Николаем Савиловым. Бой прошел в рамках турнира по смешанным единоборствам в Рязани.

Ранее Савилов и Монсон встречались в 2015 году. По итогам поединка российский боец был дисквалифицирован за то, что ударил Монсона ногой после завершения раунда.

Грэпплинг – вид спортивного единоборства, совмещающего в себе технику всех борцовских дисциплин, с минимальными ограничениями по использованию болевых и удушающих приемов. Поединок проходил до полной сдачи одного из соперников.

46-летний Монсон является пятикратным чемпионом мира по грэпплингу по различным версиям. Всего на его счету 60 побед и 26 поражений. У Савилова три победы и два поражения в ММА.