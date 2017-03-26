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Пол Скоулз: Руни не должен покидать «Манчестер Юнайтед», а Саутгейт вернет нам гордость за сборную Англии

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз верит в то, что под руководством Гарета Саутгейта сборная Англии обретет свое лицо и стиль.

- В последние годы мы лишь пытались копировать манеру игры успешных сборных, будь то Испания или Германия. Одно время даже пытались подражать Бельгии.

Под руководством Саутгейта англичане, наконец, могут вернуться к своему исконному стилю и обрести свое собственное лицо. И мы снова сможем гордиться этой командой. Да, это будет нелегко, и процесс займет определенное время, но результат должен прийти.

Руни обладает огромным опытом, который он способен передать молодым футболистам. Я бы не хотел, чтобы Уэйн уходил из «МЮ» в другой английский клуб. Если он сможет вернуться в основной состав «Юнайтед», Руни принесет большую пользу и сборной Англии, - заявил Скоулз.

Напомним, сегодня сборная Англии сыграет отборочный матч ЧМ-2018 с командой Литвы.

Уэйн Руни, по слухам, будущим летом может перейти в «Эвертон», «Вест Хэм» или один из китайских клубов.



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