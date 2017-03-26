Михаил Осинов: Присвоение ростовскому стадиону имени Понедельника – абсолютно правильное решение

Советник генерального директора «Ростова» по спортивным вопросам Михаил Осинов прокомментировал решение клуба присвоить имя Виктора Понедельника стадиону «Олимп-2».

- Идея руководства переименовать стадион абсолютно правильная. Виктор Владимирович – настоящая легенда ростовского футбола, он играл за СКА и «Ростсельмаш», стал автором «золотого гола» в финале Кубка Европы-1960. Считаю, что спортсмены такого уровня заслужили, чтобы их именами называли спортивные сооружения, - отметил Осинов. – Вдвойне приятно, что идею по переименованию стадиона подал народ. Если простые люди считают, что это нужно сделать, то это только подчеркивает правильность решения.

«Олимп-2» будет переименован после ЧМ-2018, так как стадион уже заявлен в ФИФА со своим старым названием в качестве тренировочной базы одной из команд-участниц. Все затраты на работы, необходимые для переименования арены, возьмет на себя спонсор клуба – «Группа Агроком».