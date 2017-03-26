Дубль Витиньо принес ЦСКА победу над «Арсеналом»
ЦСКА взял верх над тульским «Арсеналом» (2:0) в товарищеском матче.
Игра прошла сегодня в Москве на стадионе «Октябрь».
Автором обоих голов стал нападающий армейцев Витиньо - на 50-й и 73-й минутах.
Красно-синие играли без группы футболистов, вызванных в национальные сборные своих стран.
В следующем туре РФПЛ ЦСКА примет «Крылья Советов», а «Арсенал» в тот же день сыграет дома с «Томью».
Матч
Голы
Витиньо 50 (1:0). Гордюшенко 73 (2:0).
Состав
ЦСКА: Помазун, Березуцкий А., Березуцкий В., Игнашевич, Щенников, Набабкин, Гордюшенко, Кучаев, Ионов, Витиньо, Оланаре
Место и дата
26 марта 14:00, Октябрь, Онлайн-трансляция
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