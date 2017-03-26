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Дубль Витиньо принес ЦСКА победу над «Арсеналом»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

ЦСКА взял верх над тульским «Арсеналом» (2:0) в товарищеском матче.

Игра прошла сегодня в Москве на стадионе «Октябрь».

Автором обоих голов стал нападающий армейцев Витиньо - на 50-й и 73-й минутах.

Красно-синие играли без группы футболистов, вызванных в национальные сборные своих стран.

В следующем туре РФПЛ ЦСКА примет «Крылья Советов», а «Арсенал» в тот же день сыграет дома с «Томью».

Матч

ЦСКА - Арсенал - 2:0 (0:0)

Голы

Витиньо 50 (1:0). Гордюшенко 73 (2:0).

Состав

ЦСКА: Помазун, Березуцкий А., Березуцкий В., Игнашевич, Щенников, Набабкин, Гордюшенко, Кучаев, Ионов, Витиньо, Оланаре

Место и дата

26 марта 14:00, Октябрь, Онлайн-трансляция

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