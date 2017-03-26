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Фелипе Масса: Шестое место – неплохо для старичка

Источник:  Autosport.com.ruКомментарии

Пилот «Уильямса» Фелипе Масса оценил свой результат на первом этапе чемпионата мира Гран-при Австралии, который прошел в воскресенье на автодроме «Альберт Парк» в Мельбурне.

«Это была хорошая гонка. Я знал, что моим главным заданием будет обогнать Грожана на старте, потому что главным конкурентом был именно он, а не гонщики «Ред Булла», «Феррари» и «Мерседеса», располагавшиеся впереди.

У меня получился хороший старт: я обогнал Ромена, после чего получил перед собой чистую трассу. Отличный результат. Я очень доволен этой гонкой: работа с шинами, стабильность на трассе, пит-стопы – все было замечательно.

Мы в честной борьбе одолели своих конкурентов. Я благодарен своей команде за проделанную работу. Неплохо для старичка!», – приводит Autosport.com.ru слова Массы.

Напомним, 35-летний бразилец уступил только двум пилотам «Феррари» и «Мерседеса», а также Максу Ферстаппену на «Ред Булле».

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