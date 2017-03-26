Виталий Мутко: У наших керлингисток хорошие олимпийские перспективы

Вице-премьер РФ Виталий Мутко прокомментировал успех женской сборной России по керлингу, впервые в своей истории завоевавшей серебряные медали чемпионата мира.

В финале турнира, который проходил в Китае, россиянки со счетом 3:8 уступили команде Канады. За сборную России на турнире выступали Анна Сидорова (скип), Маргарита Фомина, Александра Раева, Алина Ковалева и Нкеруика Езех.

«Я очень рад за них, считаю, что они большие умнички, - цитирует Мутко ТАСС. - Я смотрел практически все матчи, они провели их просто гроссмейстерски, поэтому я их могу только поздравить. У нас есть великолепная команда, но есть и вторая, которая выиграла чемпионат Европы. Керлинг у нас сейчас на подъеме, на хорошем счету, и думаю, эта команда имеет хорошие перспективы. Конечно, тяжело сейчас с канадками, но там в керлинг играют пять тысяч клубов, там другая конкуренция. На Олимпийских играх все будет на таком же уровне, я абсолютно уверен, наши спортсменки получили в Китае психологическую уверенность. У нас две хорошие команды, все спортсменки очень ответственные, поэтому я уверен, что у России будет конкурентная сборная на Олимпиаде».

Напомним, Олимпийские игры пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года в южнокорейском Пхенчхане.