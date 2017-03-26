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Чел Соннен: Мэйвезер и Макгрегор уже договорились о проведении боя

Источник:  Allboxing.ruКомментарии

Боец ММА Чел Соннен рассказал о том, что, по его информации, Флойд Мэйвезер-младший и Конор Макгрегор уже договорились о проведении боя. 

- Оба бойца дали согласие на бой, но по какой-то причине ни один репортер не объявил об этом.

У меня есть информация от человека из компании по продаже билетов – по его словам, бой уже в процессе построения. Что значит в процессе построения? В этой индустрии, когда вы связываетесь с компанией по продаже билетов, вы уже знаете о составе карда, о дате, о схеме расположения секторов в зале. Это первый шаг к продаже билетов.

Работы уже ведутся, и я узнал об этом от парня из компании по продажам билетов. Точна ли эта информация? Я верю, что да. Я повторюсь, не знаю, как сказать вам более ясно — Конор и Флойд собираются драться, - рассказал Соннен.

Ранее сообщалось, что бой между Макгрегором и Мэйвезером по правилам бокса может состояться осенью текущего года.

Аналитик HBO: Конечно, Макгрегор не победит Мэйвезера по правилам бокса. Ну и что?

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