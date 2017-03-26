Сборная России поблагодарила «Краснодар» и Галицкого за теплый прием
Сборная России
опубликовала благодарность футбольному клубу «Краснодар» и его владельцу Сергею
Галицкому за прием, оказанный во время пребывания команды в Краснодаре.
«Российский футбольный союз и коллектив национальной сборной выражает искреннюю благодарность всем сотрудникам ФК «Краснодар» и лично президенту клуба Сергею Николаевичу Галицкому за теплый прием и предоставленные условия для тренировок и восстановления. Все было очень кофморто и здорово. Спасибо! «, – говорится в заявлении на официальном сайте РФС.
Выражаем искреннюю благодарность сотрудникам ФК "Краснодар" и президенту клуба Сергею Галицкому @sergeygalitskiy за теплый прием! Спасибо!!! pic.twitter.com/VNMeSTkm6V— Сборная России (@TeamRussia) 26 марта 2017 г.
Напомним, сборная России прилетела в Краснодар 20 марта и готовилась к товарищескому матчу со сборной Кот-д’Ивуара на базе «Краснодара».
Матч с Кот-д’Ивуаром прошла на арене клуба и завершилась поражением российской команды со счетом 0:2.
Во второй половине дня сборная России отправится в Сочи, где 28 марта сыграет в товарищеском матче с Бельгией на олимпийском стадионе «Фишт».
Матч
Россия - Кот-д'Ивуар - 0:2 (0:1)
Голы
Коджиа 30 (0:1). Заха 70 (0:2).
Состав
Россия: Акинфеев, Семёнов, Кудряшов, Кутепов, Жирков (Комбаров, 71), Ерохин, Самедов, Зобнин, Головин (Газинский, 77), Полоз (Миранчук, 78), Бухаров (Канунников, 75)
Кот-д'Ивуар: Гбоху, Байи, Дели, Багайоко, Канон, Кесси, Дукур, Заха, Ди, Сьо, Коджиа (Пепе, 87)
Предупреждения:
Кудряшов, 59 - Ди, 37; Байи, 83
Судья:
Алин Хацеган (Румыния)
Место и дата
24 марта 19:00, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция