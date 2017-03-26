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Сборная России поблагодарила «Краснодар» и Галицкого за теплый прием

Источник:  РФСКомментарии

Сборная России опубликовала благодарность футбольному клубу «Краснодар» и его владельцу Сергею Галицкому за прием, оказанный во время пребывания команды в Краснодаре.

«Российский футбольный союз и коллектив национальной сборной выражает искреннюю благодарность всем сотрудникам ФК «Краснодар» и лично президенту клуба Сергею Николаевичу  Галицкому за теплый прием и предоставленные условия для тренировок и восстановления. Все было очень кофморто и здорово. Спасибо! «, – говорится в заявлении на официальном сайте РФС.

Напомним, сборная России прилетела в Краснодар 20 марта и готовилась к товарищескому матчу со сборной Кот-д’Ивуара на базе «Краснодара».

Матч с Кот-д’Ивуаром прошла на арене клуба и завершилась поражением российской команды со счетом 0:2.

Во второй половине дня сборная России отправится в Сочи, где 28 марта сыграет в товарищеском матче с Бельгией на олимпийском стадионе «Фишт».

Матч

Россия - Кот-д'Ивуар - 0:2 (0:1)

Голы

Коджиа 30 (0:1). Заха 70 (0:2).

Состав

Россия: Акинфеев, Семёнов, Кудряшов, Кутепов, Жирков (Комбаров, 71), Ерохин, Самедов, Зобнин, Головин (Газинский, 77), Полоз (Миранчук, 78), Бухаров (Канунников, 75)

Кот-д'Ивуар: Гбоху, Байи, Дели, Багайоко, Канон, Кесси, Дукур, Заха, Ди, Сьо, Коджиа (Пепе, 87)

Предупреждения:

Кудряшов, 59 - Ди, 37; Байи, 83

Судья:

Алин Хацеган (Румыния)

Место и дата

24 марта 19:00, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция

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