Сборная России поблагодарила «Краснодар» и Галицкого за теплый прием

Сборная России опубликовала благодарность футбольному клубу «Краснодар» и его владельцу Сергею Галицкому за прием, оказанный во время пребывания команды в Краснодаре.

«Российский футбольный союз и коллектив национальной сборной выражает искреннюю благодарность всем сотрудникам ФК «Краснодар» и лично президенту клуба Сергею Николаевичу Галицкому за теплый прием и предоставленные условия для тренировок и восстановления. Все было очень кофморто и здорово. Спасибо! «, – говорится в заявлении на официальном сайте РФС.

Выражаем искреннюю благодарность сотрудникам ФК "Краснодар" и президенту клуба Сергею Галицкому @sergeygalitskiy за теплый прием! Спасибо!!! pic.twitter.com/VNMeSTkm6V — Сборная России (@TeamRussia) 26 марта 2017 г.

Напомним, сборная России прилетела в Краснодар 20 марта и готовилась к товарищескому матчу со сборной Кот-д’Ивуара на базе «Краснодара».

Матч с Кот-д’Ивуаром прошла на арене клуба и завершилась поражением российской команды со счетом 0:2.

Во второй половине дня сборная России отправится в Сочи, где 28 марта сыграет в товарищеском матче с Бельгией на олимпийском стадионе «Фишт».